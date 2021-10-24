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Emekliler Doğa Yürüyüşüne Çıktı

Keçiören Belediyesi Emekliler Platformu üyeleri, ilçedeki Sarıbeyler göletine düzenlenen gezide gerçekleştirdikleri dağ yürüyüşüyle doğayla baş başa keyifli vakit geçirdiler. 
Emekliler Doğa Yürüyüşüne Çıktı

Keçiören Belediyesi emeklilerin bir günlerinin diğer günleriyle aynı olmaması ve onların çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarının artırılması için çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Bu kapsamda ilçedeki Sarıbeyler göletine gerçekleştirilen ziyaretle emekliler platformu üyeleri hem spor yaptılar hem de sonbahardan kalan doğa manzarasına tanık oldular. temiz havanın tadını çıkaran emekliler, doğa yürüyüşlerinin belirli periyotlarda tekrarlanması talebinde bulunarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkürlerini ilettiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise emeklilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek, "İnsanlarımızın hayatlarına küçük dokunuşlar yapmaya; onların emeklilik dönemlerini güzelleştirmeye devam ediyoruz. İş hayatı sonra herhangi bir boşluğa düşmemeleri için yeni aktivitelerle onları buluşturuyoruz. " dedi.
 

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