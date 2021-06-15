Emeklilerden bayram öncesi zam talebi

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emekli maaşlarına zam talep etti. Emeklinin alım gücünün düştüğünü geçim sıkıntısının arttığına dikkat çeken Özdemir, ““Biz dilenci değiliz. Sadece adil olunmasını istiyoruz” dedi

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir yaptığı yazılı açıklama ile gelir dağılımında yaşanan adaletsizliğe dikkat çekerek emekliler için ek zam talebinde bulundu. Hızla artan enflasyonun emeklilerin maaşını erittiğine dikkat çeken Özdemir, emeklinin alım gücünün her geçen yıl düştüğünü, geçim sıkıntısının arttığını belirtti. Maaşlarda gerçek enflasyon değeri kadar artış talep eden Özdemir, “Biz dilenci değiliz. Sadece adil olunmasını istiyoruz” dedi.

ÖNGÖRÜLEN ORANI AŞTI

Özdemir, "2021 yılının ilk altı ayı bitmeden memur ve emekliklerimizin maaşını enflasyon hızlı bir şekilde eritti. Yılın ilk üç ayında toplam enflasyon oranı toplu sözleşmede kararlaştırılan yüzde 3’ü, yüzde 0,67 aştı ve yılın ilk beş ayında oluşan toplam yüzde 6,24’lük enflasyon memur ve emeklilerimizin maaşlarını yüzde 3,39 daha fazla eritti.”

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

“2020 yılının ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında yüzde 4,36 oranında enflasyon farkı alan memur ve emeklilerimizin aleyhine 2021 yılının daha ilk ayrısı bitmeden yüzde 3,24 oranında enflasyon farkı oluştu ve bu durum memur ve emeklilerimizin şimdiden reel alım güçlerinde ciddi kayıplara sebep oldu. Ayrıca Dönem sonunda uygulanan enflasyon farkı da maaşlardaki erimeyi telafi etmeye ve yaşanan kaybı durdurmaya yetmemektedir. Hal böyle olunca çalışanın ve emeklinin alım gücü her geçen yıl biraz daha azalmakta, geçim sıkıntısı biraz daha artmaktadır” ifadelerini kullandı.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI İLE BAĞDAŞMIYOR

Yıllık resmi enflasyonun yüzde 17’leri bulduğu dönemde memur ve emeklileri yıllık yüzde 6’lık zamma mahkûm etmenin de sosyal devlet anlayışı ile bağdaşan bir yönü olmadığını söyleyen Özdemir, “Bu süreçte yılın ilk çeyreğinde milli gelir yüzde 7 büyümüştür. Maaşlarda enflasyonun yarısından daha az bir artış olması bırakın büyümeden pay almayı sıfır zam bile alamadığımızın açık seçik delilidir.”

ZAM TALEBİ

“Bu durum ülkedeki gelir adaletsizliğini artırmakta, zengin daha zengin olurken dar ve sabit gelirlilerin varlıkları sürekli azalmaktadır. Bu durumu düzeltmenin yolu, gerçek enflasyon, adaletli bir gelir dağılımı, büyüme ve refah payını gözeten bir maaş zammını gerektirmektedir.”

DİLENCİ DEĞİLİZ

“Gerçek enflasyon kadar memur ve emekli maaşları artırılmalıdır. Biz dilenci değiliz, sizin verdiğinizde devletin bizden aldığı gelirlerden toplanan hazinedir. Yani sadaka vermiyorsunuz, sadece adil olunuz" diye bildirdi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA