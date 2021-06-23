  • BIST 1.410
  • Altın 492,880
  • Dolar 8,5983
  • Euro 10,2537
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Emeklilere iyi haber! Zam, erken ödeme ve ikramiye geliyor

Emeklilerin beklediği Temmuz ayı yaklaşırken zam oranı da belli olmaya başladı. Açıklanacak enflasyon oranlarına göre emeklilerin alacakları zamlar belli oldu.
Emeklilere iyi haber! Zam, erken ödeme ve ikramiye geliyor

13.5 milyon emekli için temmuz ayı birçok gelişmeyi barındırıyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek ve zamlı maaşların erken yatma ihtimali yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek.

İşte emekliyi rahatlatacak 3 önemli gelişme...

1-6 AYLIK RAKAM BELİRLİYOR

Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişmeyi beraberinde getirecek. Bunlardan ilki maaş zammı. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

ENFLASYON MAYISTA HIZ KESTİ

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi.

YÜZDE 7 ÜZERİ YÜKSEK OLASILIK

İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3’lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz’da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira yükselecek.

2-ÖDEME ERKENE ALINABİLİR

Kurban Bayramı 20-23 Temmuz’da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını her ayın 17’sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28’ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.

3-1100 LİRA DA İKRAMİYE VAR

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı’nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz’da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Robotik kodlama setleriyle 60'tan fazla ülkeye ihracat22 Haziran 2021 Salı 13:20
  • Pazar günleri AVM'lere 5,5 milyon ziyaretçi bekleniyor22 Haziran 2021 Salı 13:15
  • Dev şirketlerin yatırımlarıyla Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor22 Haziran 2021 Salı 12:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'yatırım' açıklaması22 Haziran 2021 Salı 11:36
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması22 Haziran 2021 Salı 11:36
  • Bakan Karaismailoğlu: İhracatımız yüzde 42 arttı22 Haziran 2021 Salı 11:23
  • Türkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da22 Haziran 2021 Salı 10:52
  • ASELSAN'dan 42,6 milyon avroluk anlaşma22 Haziran 2021 Salı 10:27
  • Tüketici güven endeksi arttı22 Haziran 2021 Salı 10:25
  • ECB, ekonomik aktivitenin hızlanmasını bekliyor22 Haziran 2021 Salı 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti