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Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.

'İKRAMİYE NİSAN AYINDA VERİLECEK'

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, bu süreci takip ederek ihtiyaç oldukça tüm kesimleri ilgilendiren tedbir ve destekler almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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