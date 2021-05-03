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Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." dedi.
Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesinin 1100 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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