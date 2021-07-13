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Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı. İkramiyeler, 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

Kurban Bayramı için 12 milyon 700 bin emekliye yapılacak ikramiye ödemeleri başladı. SSK emeklileri, ikramiyelerini 13-14 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki kişilerin ise temmuz ayı farkı ile ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri  15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri de 16 Temmuz'da yapılacak.

1100 lira olan Kurban Bayramı ikramiyeleri, emeklilerin hesaplarına yatırılacak.! Yüzde 40,7 yükseldi
 

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