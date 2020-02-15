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Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu

SGK'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığıyla, dul ve yetim maaşı alıyor.
Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  (SGK)  açıkladığı rakamlara göre  Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığıyla, dul ve yetim maaşı alıyor.

Buna karşılık Türkiye’de yaşayan herkesin kabul ettiği bir şey var, o da emekli maaşlarının düşüklüğü. Hal böyleyken milyonlarca emeklinin gözü kulağı da ceplerine girecek ufak miktarlarda oluyor.

20020 yılında emeklilere, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek.

 Emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında, Kurban Bayramı ikramiyesini de 27-30 Temmuz tarihleri arasında alacaklar.

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