  • BIST 1.346,430
  • Altın 501,71
  • Dolar 8,6050
  • Euro 10,1800
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kimya sektörünün pandemi süreci ele alındı13 Temmuz 2021 Salı 09:28
  • Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı13 Temmuz 2021 Salı 09:23
  • 7 ildeki 13 taşınmaz özelleştirilecek13 Temmuz 2021 Salı 09:21
  • Balıkesir’de konut fiyatları 4 yılda ikiye katlandı12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:50
  • 'Savunmanın devleri' listesine 2 Türk şirketi girdi12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:44
  • 2.el otomobil pazarında 'bayram hareketliliği' bekleniyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:36
  • Yaş meyve sebze mamulü ihracatı 6 ayda milyar dolara yaklaştı12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:31
  • Yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru kırıldı12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:58
  • TMSF'de devir teslim gerçekleştirildi12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:51
  • Türk tekstil sektörü sürdürülebilirlikte öncü olacak12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti