Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Nisan ayının ilk yarısında yatırılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödemesi için tarih veren Bakan Selçuk, "Ramazan Bayramı ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

-Kısa Çalışma Ödeneğinde gün sayısını 450'ye indirdik.

-Kısa Çalışma Ödeneği'nde bugün 4 gün. İşletmeler başvuruyor. 7 bine yakın firmamız başvurdu.

-Daha çok imalat sektöründen başvuru oldu.

-Ramazan bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak.