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Emeklilik fonları tüm yatırım araçlarını solladı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, "Özellikle pandemi sürecindeki taleple beraber faizsiz BES, tüm sektöre yukarı doğru büyük katkı sağladı. Tüm emeklilik fonlarındaki yedi aylık getiri oranı yüzde 15,9 oldu." ifadelerini kullandı.
Emeklilik fonları tüm yatırım araçlarını solladı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yaptığı yazılı açıklamada, faizsiz BES tarafındaki katılımcıların altın fonu tercihinin sektöre olan katkısını değerlendirdi.

Pandemi süreciyle altın fonlarının daha çok tercih edildiğini belirten Sincek, "Geleneksel altın alıcısı da artık BES’in altın fonlarını keşfetti. Bunun önemli bir kesimi de faizsiz altın fonlarını tercih ediyor. Yılbaşından 19 Ağustos’a kadar olan sürede yaklaşık yüzde 57 oranında getiri sağlayan altın fonlarının; faizsiz fonlar içinde ağırlığı yüzde 53 iken, altın fonlarının konvansiyonel taraftaki ağırlığının oranı ise yüzde 15 seviyesinde kalıyor. Getirileri faizsiz fonlar ve konvansiyonel fonlar olarak ayrıştırdığımızda ise faizsiz fonların ağırlıklı getirisinin yaklaşık yüzde 42 seviyesinde, konvansiyonel fonların ise yüzde 12 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ayşe Teyze, Ahmet Amca, faizsiz altın fonlarını tercih ederek sadece son bir ayda yüzde 13,8 getiri elde etti." ifadesini kullanan Sincek, özellikle pandemi sürecindeki taleple beraber faizsiz BES'in, tüm sektöre yukarı doğru büyük katkı sağladığına işaret etti.

"Emeklilik sektörüne yatırım yapanlar enflasyonun iki katından fazla kazandı"
Ayhan Sincek, faizsiz taraftaki yoğun talep ve yüksek getirinin, sektörün tüm fon birikimlerine katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fon getirilerine yılbaşından bugüne OKS fonları dahil olarak baktığımızda sektördeki tüm emeklilik fonlarının yüzde 15,09 oranında bir fon büyüklükleriyle ağırlıklandırılmış getiri sağladığını görüyoruz. Yedi aylık enflasyon gerçekleşmesinin yılbaşından bugüne yüzde 6,71 seviyesinde gerçekleştiğini göz önüne aldığımızda emeklilik sektörüne yatırım yapan katılımcıların enflasyonun iki katından fazla değer kazancına ulaştıklarını görüyoruz."

Katılım Emeklilik’in profesyonel yönetim stratejileriyle üst üste dördüncü yılında da fon getirilerindeki liderliğini sürdürdüğünü aktaran Sincek, "Katılım Emeklilik olarak 3,3 milyar TL fon büyüklüğüne; 175 bin aktif sigorta sözleşmesine 734 bin BES ve OKS sözleşmesine ulaştık. 13 faizsiz fonumuzla katılımcılara kazandırmaya devam ediyoruz. Üç yıldır üst üste devam eden BES fonları arasındaki fon getiri şampiyonluğumuzu bu yıl da sürdürüyoruz. Son bir aydaki altın fonu getirisi ise yüzde 13,8 oldu." açıklamasında bulundu.

Sincek, katılımcıları için sürdürülebilir reel getiri hedefiyle çalıştıklarını belirterek, bu yıl da getiri rakamlarını geçen yıllara oranla daha yukarılara taşımayı sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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