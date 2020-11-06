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Emektar sporcular Başkan Altınok'un konuğu oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’in Yıldızları’nda bu hafta Goalball A Milli Takım sporcuları Hüseyin Alkan ve Tekin Okan Düzgün’ün konuk edildiğini belirtti.
Emektar sporcular Başkan Altınok'un konuğu oldu

Altınok, “Hiçbir engel azim ve gayretin karşısında engel değildir. Milli gururumuz olan sporcularımız, ata sporu olarak bilinen goalball branşında ülkemizi temsil ederek bayrağımızı gönderde dalgalandırmışlardır. Tokyo Goalball Paralimpik Şampiyonası’nda da her iki sporcumuzun yanında olacağız.” dedi.

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BAŞARIYA BİRLİKTE YÜRÜDÜLER
Alkan ve Düzgün’ün 2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda Türkiye adına bir ilke imza atarak bronz madalya kazandıklarını kaydeden Altınok, milli takımda birlikte mücadele eden sporcuların birçok dereceyi de birlikte aldıklarını anımsattı. Altınok, “Milli sporcularımız hem hayat hikâyeleriyle hem de spordaki başarılarıyla gençlerimize örnek oluyor. Birçok başarıya takım arkadaşı olarak imza atan millilerimiz bu kez de Tokyo Paralimpik Oyunları’nda şampiyonluğu göğüslemek istiyor. Sporcularımıza gönülden destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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ALKAN: EĞİTİM VE SPOR ÖNEMLİ 
Engellilerin eğitim ve spora mutlaka yönlendirilmesi gerektiğinin önemini vurgulayan Milli Sporcu Hüseyin Alkan gençlere yönelik şu mesajı verdi:
“Engelli kardeşlerime ve ailelerine sesleniyorum! 20 yıl önce beni görmüş olsaydınız bu noktaya geleceğimi hiç biriniz düşünmeyecektiniz. Eğitim ve sporun engelli bireyler üzerindeki etkisi bu kadar somut. Her engelli fırsat verildiğinde hedeflerini gerçekleştirebilir. Engelli bir birey hayatındaki dönüşüm ve değişim, eğitim ve spordur. Dört duvar arasına kapanmayın.”

DÜZGÜN: ÇOCUĞUNUZU EVE HAPSETMEYİN
Tekin Okan Düzgün ise ailelerin engelli bireylerin gelişiminde büyük rol üstlendiğini belirterek, “Engelli diyerek çocuğunuzu eve hapsetmeyin, çocuklarınız bizim gibi başarılı bir sporcu olabilir. Çocuklarınızı destekleyin çocuklarınızdan utanmayın, yarın gurur duyabilirsiniz. Belediye Başkanımız Turgut Altınok’a da spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz.” dedi. 

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