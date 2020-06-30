Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçında Mario Lemina'nın sakatlanmasıyla oyuna giren ve yaklaşık 40 dakika takdir toplayan bir oyun sergileyen Emin Bayram'ın sözleşmesi uzatılacak.

Geçen sezon Ozan Kabak'ı kısa bir süre içinde futbol piyasasına süren ve genç savunmacının gösterdiği performansla 11 milyon Euro'luk gelir elde eden Galatasaray, 17 yaşşındaki Emin Bayram'ı da kazanabilir.

Hürriyet'te yer alan habere göre; aylık 7 bin 500 TL maaşı olan ve maç başına da 10 bin TL kazanan Emin Bayram'la sarı-kırmızılılar sezon sonu sözleşme uzatacak. Ozan Kabak gibi Emin konusunda da ısrarcı olan Fatih Terim, 17'lik stoperi Trabzonspor maçı ilk 11'inde düşünüyor.

Fatih Terim, Başakşehir maçının ardından Emin için, "Doğru yerde ve zamanda oynatmak önemli. Gaziantep maçında oyuna almamıştım. Bugün o şansı verdim ve çok iyi oynadı. Hava toplarında Türkiye'de en iyi oyunculardan birine dönüşebilir" demişti.