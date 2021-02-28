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Emine Erdoğan: 28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi

Emine Erdoğan, "28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan: 28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün."

Kaynak: Haber Kaynağı
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