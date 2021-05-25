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Emine Erdoğan: Afrika açılımını başlattığımız günden beri, kıtada uzun bir sevgi rotası da çizdik

Emine Erdoğan, Afrika açılımını başlattıkları günden bu yana kıtada uzun bir "sevgi rotası" çizdiklerini belirtti.
Emine Erdoğan: Afrika açılımını başlattığımız günden beri, kıtada uzun bir sevgi rotası da çizdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla Ankara Afrika Evi'nde düzenlenen kutlama programına mesaj gönderdi.

Mesajında, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, "Bu özel gün, uzun yıllardır ivme kazanarak devam eden dostluğumuzu da kutladığımız bir gündür." dedi.

Türkiye'nin Afrika ile uzun bir tarihe yayılan köklü bağları olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Bu ortak geçmiş temeli üzerine Afrika açılımını başlattığımız günden beri, kıtada uzun bir sevgi rotası da çizdik. Doğudan batıya, kuzeyden güneye kıtanın birçok ülkesini ziyaret ettik. Günden güne daha da derinleşen bir kardeşliğin tarafları olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle sağlıktan, kültür işlerine kadar birçok alanda iş birliği olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Afrika'nın bir bütün olarak, dünya sahnesinde hak ettiği yeri alması için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. İnsanı ve insani ihtiyaçları merkeze koyan bir politika çerçevesinde, bugüne kadar gerçekten yüz gülümseten işler yaptık. Afrika'nın tarihte oynadığı rol, tüm insanlık için büyük dersler içeren bir hayat okuludur. Afrika, adeta insanlığa tutulmuş bir aynadır. Oraya bakan iyisiyle kötüsüyle kendini görebilir. O aynada biz, birbirine yalnızca iyi niyetlerini sunan iki dost görüyoruz. Afrika'nın birlik ve beraberliğinin daim olmasını, parlayan yıldızının daima ışık saçmasını diliyorum."

Kovid-19 salgın şartları gözetilerek düzenlenen programa, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez ile Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Afrika ülkesinin Ankara büyükelçisi ve Afrikalı öğrenci temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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