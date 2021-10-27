  • BIST 1.509,200
  • Altın 548,01
  • Dolar 9,5245
  • Euro 11,0730
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.
Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott ile bir araya geldi

Edinilen bilgiye göre Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan'ın Chilcott'a 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) başarılı geçmesi ve konferansın iklim değişikliği sorunlarının çözümüyle ilgili hayırlı sonuçlara vesile olması temennisini ilettiği öğrenildi.

Büyüklelçi Chilcott'un da Emine Erdoğan'a, COP26 Başkanı Alok Sharma'nın, BM Genel Kurulu sırasında New York’ta açılan Türkevi’nde, sıfır atık projesi ve iklim değişikliğine ilişkin yürüttüğü toplumsal farkındalıklar dolayısıyla Glasgow'a yaptığı davetini yinelediği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anayasa Mahkemesine 335 binden fazla hak ihlali başvurusu yapıldı27 Ekim 2021 Çarşamba 09:17
  • Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı modernize edilecek27 Ekim 2021 Çarşamba 09:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Yalman'ın ailesine başsağlığı27 Ekim 2021 Çarşamba 09:15
  • Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi27 Ekim 2021 Çarşamba 09:15
  • Erdoğan: Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde kalıcı barış için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişli27 Ekim 2021 Çarşamba 09:14
  • Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi uzatıldı27 Ekim 2021 Çarşamba 09:10
  • Scooter ile yola savrulan kadın, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi27 Ekim 2021 Çarşamba 09:09
  • Mardin'de bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi27 Ekim 2021 Çarşamba 09:08
  • Bursa'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı27 Ekim 2021 Çarşamba 09:07
  • Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott ile bir araya geldi27 Ekim 2021 Çarşamba 09:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti