Emine Erdoğan Etimesgut Belediyesi'nin engelsiz yaşam merkezini ziyaret etti

Etimesgut Belediyesi tarafından, Dünya Sağlık Örgütü Vision 2020 programı kapsamında düzenlenen 10 Ekim Görme Günü programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Merkezi'nde düzenlenen programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Büyükelçi eşleri ve misyon şefleri ile bazı milletvekilleri katıldı.

Emine Erdoğan, belediyenin engelsiz yaşam merkezini ziyaret etti. Merkezden yararlanan kursiyerle yakından ilgilenen Erdoğan, onlarla sohbet etti, şakalaştı. Engelli kursiyerler merkezin atölyelerinde yaptıkları hediyeleri Emine Erdoğan’a takdim ettiler. Bir kursiyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı taşa basılmış çalışmayı hediye ederek, "Sizi ve Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, merkez hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. Demirel merkezde engelli ve ailelerinin yaşam kalitesini artıran birçok donatının yer aldığını söyledi. Emine Erdoğan, tesisi çok beğendiğini ve çok güzel bir yatırım olduğunu ifade ederek Başkan Demirel'i tebrik etti.

Merkezin bahçesinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Demirel, Fırat’ın doğusuna başlatılan, “Barış Pınarı Harekâtı’nın” başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’nun barışına katkı sağlayacağına ve ülkemizin güvenliği açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Ordumuza ve Milletimize, Yüce Allah’tan muvaffakiyet temenni ediyorum. Allah cc, devletimizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Demirel, Etimesgut'un gelişimi adına eğitim, kültür, sanat, spor ve sağlık alanlarında da yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti: "Bu hizmetlerin hemşehrilerimize sunumu için onlarca tesis ve hizmet alanı oluşturulmuş olup, vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İşte bu çalışmalarımızdan sadece birisi olan, toplumun çok önemli bir kısmını oluşturan, engelli ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıran, rehabilite eden, meslek ve becerilerini geliştiren, sosyal yaşamlarında, aile yaşamlarında kaliteyi arttırmayı hedefleyen “Engelsiz Yaşam Merkezimizdir. Ülkemizde tek, dünyayaörnek olduğunu düşündüğümüz bu merkez yaklaşık 20 bin metrekare arsa üzerine kurulmuş olup, 9 bin metrekare kapalı alana sahiptir. 5 bloktan oluşmaktadır. 2 blok rehabilitasyon merkezi, 1 blok konaklama, 1 blok meslek ve beceri merkezi, 1 blokta sosyal hizmet alanı olmak üzere, engelli birey ve ailelerine sevgi, huzur ve umut aşılamaktadır."

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlerin başlatmış olduğu VİSİON 2020 görme hakkı inisiyatifine, körlükle mücadele çalışmasında yer aldıklarını ifade eden Başkan Demirel, Ankara Şehir Hastanelerinin destekleriyle 200 bin kişiye görme ve konuşma taramaları yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da konuşmasına Barış Pınarı Harekâtı’nı gerçekleştiren kahraman Mehmetçiklere muvaffakıyet dileyerek başladı. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekâtı’nı gerçekleştiren kahraman ordumuza, Mehmetçiğimize muvaffakıyetler diliyorum. Bu şanlı ordu bölgeye zafer getirecektir. Allah cc Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin, dualarımız onlarla" dedi.

"SAĞLIK İNSANIN EN KIYMETLİ HAYAT SERMAYESİDİR"

Dünya Görme Günü'nün engellilik kavramı ve engelli bireylerin hayat kalitesinin yükseltilmesi konusunda düşünmek için büyük bir fırsat olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Sağlık insanın en kıymetli hayat sermayesidir. Bedenimizin her bir parçası eşsiz bir sanat eseri gibi yaratılmış mükemmel ve ilahi bir tasarımdır. Her bir beden fonksiyonumuzun değeri paha biçilmez. O nedenle birini diğerine tercih etmemiz elbette mümkün değil. Ancak insanların bildiklerinin yüzde 80'ini görme yoluyla öğrendikleri gerçeği son derece düşündürücü. Böyle önemli günlerde bizlerin dikkatini konuya çekmek için bazı istatistiki bilgiler verilir. Fakat bu rakamsal bilgilerin karşılık bulması için belki rakamdan çok o rakamın içinde taşıdığı ağır deneyime odaklanmak gerekir" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre küresel olarak 1.3 milyar insanda bir çeşit görme bozukluğu olduğunu kaydeden Erdoğan, "36 milyon kişi ise görme engelli. Görme engelli kişilerin yüzde 90'ı yoksul ülkelerde bulunuyor. Dünyada her yıl 7 milyon insanın gözlerinin ışığı sönüyor. Her bir dakikada bir çocuk, her 5 saniyede bir insan görme yetisini kaybediyor. Birçok insanın ruhunun yapmak istediklerine bedenlerinde yaşadıkları engel oluyor. Ve ömürlerinin geri kalanını bu engeli aşmaya çalışarak geçiriyorlar. İşte sahip olduğumuz sağlığı korumak, muhtemel tehlikeleri önlemek, yaşama yapılan bir yatırımdır. Bugün bilim bize görme kayıplarının yüzde 80'inin önlenebilir olduğunu söylüyor. Aslında zamanında müdahale ile görme yetisini kaybetmiş kişilerin yüzde 80'i her gün en sevdiklerinin yüzünü görebilirdi. Bir çiçeğe doyasıya bakmaya ya da yapmaya tutkun oldukları işleri yapmaya devam edebilirdi" ifadelerini kullandı.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Erken tarama, erken teşhis, erken müdahale ile engellilik oranlarının azaltılabilir olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Katarakt, göz tansiyonu, genetik hastalıklar ve şaşılık gibi tedavi edilebilen hastalıkların erken teşhisi ile görme kayıplarını önlememiz pekâlâ mümkün. Bunun yanında diyabetin kontrol altına alınması, akraba evliliklerinin azaltılması da önleyici faktörler arasında. En az görme bozuklukları kadar insan hayatını olumsuz etkileyen bir diğer şey de konuşma bozukluklarıdır. Özellikle çocukların geleceğini, sosyal becerilerini ve eğitim hayatını doğrudan etkiler. Çocuklar sosyal ilişkileri geliştirmede ve uyum sağlamada büyük güçlükler yaşarlar. Özgüvenleri örselenir. Konuşma bozukluğunun okuma ve yazma öğrenmeyi dahi etkilediğini biliyoruz. Oysa göz hastalıklarında olduğu gibi konuşma bozukluğunda da erken teşhis ve müdahale çok önemli. Böyle bir bozukluğun 7 yaş yerine 4 yaşında tespit edilmesi bile aynı tedaviyi alan iki yaş grubu arasında büyük farklar yaratıyor" diye konuştu.

DÜNYA REKORU KIRILDI

Etimesgut Belediyesi tarafından Ankara Şehir Hastanesinin bilimsel danışmanlığıyla başlatılan gençlerde görme ve konuşma taramalarını son derece önemli bulduğunu belirten Erdoğan, "Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen göz taramasında bin 379 öğrenciye sadece 21 dakikada tarama yapıldı. Böylelikle dünyada bir ilke imza attık ve çocuk göz taraması dünya rekorunu gerçekleştirdik. 198 çocuğumuzda görme zorluğu tespit edildi. 19 çocuğumuzda ise eğitimlerini engelleyecek düzeyde görme eksikliği bulundu. Tabii hemen ileri tektik ve tedavi süreci başlatıldı. Yakın bir zamanda Etimesgut'ta 200 bin çocuk ve gencin taramaları gerçekleştirilecek. Gerçekten takdire şayan bu başarıda payı olan herkesi tebrik ediyor, çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu sayede çocuklarımızın yüzündeki tebessüm silinmeyecek. Sağlık ile yaşama sevinci arasında doğrudan bir bağlantı var. Bizim yapmak istediğimiz bu bağı mümkün olduğunca kuvvetlendirmek. O nedenle sağlık hizmetlerimizin merkezine 'önce insan' anlayışını koyduk. Sağlık hizmetlerinin her kalemini bu anlayış etrafında şekillendiriyoruz. Bilhassa engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, hayatın her alanında özgürce yer almalarını sağlamak devletimizin özel çabasıdır" dedi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANDI

Ülkenin her yerinde arka arkaya açılan ve özel ihtiyaçlara cevap veren donanımlı merkezlerin artık son derece yaygın hale geldiğini söyleyen Erdoğan, "Engelli çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine umut oldu. Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde fırsat eşitliği sağlandı. Bununla beraber, bildiğiniz gibi kamuda da son 17 yılda 55 bine yakın engelli birey istihdam edildi. Sanat ve spor alanlarında engelli kardeşlerimiz başarıdan başarıya koşuyor. Göğsümüzü kabartıyor, gururumuzun vesilesi oluyorlar. Tüm bunlar hayatı herkesin katılımına açık, herkese kucak açan bir hale getirme çabamızın bir ifadesidir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması, hayat kalitelerinin yükseltilmesi, toplumun genel huzurunu ve mutluluk katsayısını arttırır. Bu konudaki toplumsal hassasiyetin oluşturulması, ortak yaşam alanlarında nezaketin temel prensip haline getirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli bireyler için tahsis edilmiş araç parklarını, asansör, yürüme yolları ve rampalar gibi alanları meşgul etmemek noktasında aziz milletimizin gerekli duyarlılığı göstereceğine inancım tamdır" diye konuştu.

