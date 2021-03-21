Emine Erdoğan: Herkesi down sendromlu bireylerin yanında yer almaya davet ediyorum

Emine Erdoğan, herkesi, tüm down sendromlu bireylerin hayata eşit katılması için onların yanında yer almaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Herkesi, tüm down sendromlu bireylerin hayata eşit katılması için onların yanında yer almaya davet ediyorum. Sevginin gücüyle birbirimize kenetlenmeyi diliyorum."