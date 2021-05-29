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Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Erdoğan, kurdele keserek açılışını yaptığı serginin hayırlı olmasını temenni etti. Açılışın ardından, 150 yıllık kitaplardan hammaddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan, ürünlerle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan'dan bilgi aldı.  Erdoğan, sergide yer alan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi. Vakfın Konservasyon ve Restorasyon Merkezi bünyesindeki Türkiye'nin kağıtla ilgili ilk eğitim atölyesi olan "El Yapımı Kağıt Atölyesi"ni de gezen Erdoğan, Düzce Kağıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen'den atölyedeki el yapımı kağıtlarla ilgili bilgi edindi.



Tablo ve el yapımı kağıtlardan üretilen broş hediye edilen Erdoğan'a ziyaretinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. 

İbrahim Sami Özen, atölyede kağıt, geleneksel Türk süsleme sanatlarında kullanılan boya, fırça ve diğer malzemelerin imalatıyla ilgili çalıştıklarını anlattı. Özen, kağıdın, imal edildikten sonra en az 2 yıl terbiyelenme sürecinden geçtiğini, daha sonra sanatçılar tarafından kullanılabilir hale geldiğini aktardı.

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