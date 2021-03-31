  • BIST 1.395
  • Altın 448,891
  • Dolar 8,2259
  • Euro 9,6627
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Emine Erdoğan, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti

Emine Erdoğan "Gönüllü personelimizin atık malzemelerden yaptığı kulübelerin sevimli dostlarımıza yuva olmasına çok memnun oldum. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştiren tüm hayvansever ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Emine Erdoğan, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönüllü personelimizin atık malzemelerden yaptığı kulübelerin sevimli dostlarımıza yuva olmasına çok memnun oldum. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışan tüm hayvanseverlere ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türk Polis Teşkilatı'nın paylaşımı olan "Külliyedeki atıkların geri dönüştürülmesiyle yapılan ve Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisimize teslim edilen kulübeler, sokakta yağmur altında kalan anne ve yavru köpeklere yuva oldu. Şükranlarımızla." tweeti de retweet edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler Türk Konseyi'nin önemini daha da artırıyor31 Mart 2021 Çarşamba 15:11
  • İGEDÜD'ten AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Cevheri'ye ziyaret31 Mart 2021 Çarşamba 15:06
  • Altun: Dün kahraman Savcımız Kiraz'ı şehit edenlere methiyeler düzenler bugün utanmadan demokrat taklidi yapıyor31 Mart 2021 Çarşamba 14:32
  • Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı31 Mart 2021 Çarşamba 14:24
  • Bakan Soylu: DHKP-C'nin kökünü kurutuyoruz31 Mart 2021 Çarşamba 14:03
  • Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı31 Mart 2021 Çarşamba 14:02
  • Bakan Soylu: Virüsten korkmayan batı, göçten korkmuştur31 Mart 2021 Çarşamba 14:00
  • Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, Londra'da rekor fiyata satıldı31 Mart 2021 Çarşamba 13:52
  • Denizli'de bahçedeki köpekleri bıçakladılar31 Mart 2021 Çarşamba 13:36
  • Adana'da günlerdir kayıp olarak aranan Şahap Örcün'ün cesedi, baraj gölünde bulundu31 Mart 2021 Çarşamba 13:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti