Emine Erdoğan,"Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi, mutlaka göz önüne almalıyız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi, mutlaka göz önüne almalıyız. Ve bu fırsatı, ülkemiz lehine kullanmalıyız." dedi.

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi düzenlenen "Dördüncü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı"na, video mesaj gönderdi.

Çalıştayın başarılı geçmesini dileyen Emine Erdoğan, "Tam da şifa aradığımız pandemi döneminde, burada konuşulacak konular ayrı bir değer taşıyor. Zira hepimiz bugünlerde sağlığın, derin bir nefes alabilmenin ne kadar büyük nimet olduğunu daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir bir üretimin yollarını açmalıyız"

Tüm dünyada katlanarak artan bir süratle doğal olana dönüş olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Bunun en önemli göstergesi bitkisel ilaçların artan pazar payıdır. Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi mutlaka göz önüne almalıyız. Ve bu fırsatı ülkemiz lehine kullanmalıyız." diye konuştu.

Türkiye'de oldukça zengin bir kaynağın mevcut olduğunu anımsatan Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Uygun teknolojileri geliştirerek, doğaya zarar vermeden, türleri yok etmeden, sürdürülebilir bir üretimin yollarını açmalıyız. Bununla beraber tıbbi ve aromatik bitki üretiminde kadın girişimciliğinin desteklenmesini çok önemli buluyorum. Bu alan kadın istihdamını artırmak için de bize büyük bir fırsat sunuyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler, teknik ve bilimsel yönü olduğu kadar medeniyet kültürümüzle de ilgili yönlere sahiptir."

"Ülkemizin bu alanda, bayrak taşıyıcısı olması için elimizden geleni yapmalıyız"

Şifalı bitkilerle ilgili geçmişi ihya edecek çalışmalara da ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, geleneksel bitki kültürümüzle ilgili Osmanlıca birçok eserin mevcut olduğuna işaret etti. Bu eserlerin tercüme edilerek literatüre kazandırılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, dünya hızla geleneksel olana yönelirken Türkiye'nin bu alanda bayrak taşıyıcısı olması için elden gelenin yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, başta gelen bir cazibe merkezi olması gerektiğine inandığını ifade eden Emine Erdoğan, "Ama bütün bu çabaların temel bir şartı olmalı. Bilimsel temelden asla vazgeçmemeliyiz. Bilimin aydınlığında bu çalışmaları sürdürmeli, merdiven altı işlere itibar etmemeliyiz. Çalıştayın bu bilimsel yolda önemli bir adım olacağına inanıyorum." dedi.