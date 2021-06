Emine Erdoğan: Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ile Van Gölü layıkıyla korunacak

Emine Erdoğan, "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ile Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak. Ayrıca gölümüzün, suyunun korunması için burada, çevre koruma bölge ilanı sürecini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Edremit Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Van Gölü Sempozyumu"na katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Emine Erdoğan, kökleri, milattan önceye uzanan bu bilgelik şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Van'a gelmek, bir hazine sandığının kapağını açmak gibi." dedi.

Van'ın birlikte yaşama kültürünün engin tecrübesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Van, tarih arayana tarih, kültür arayana kültür sunuyor. Gastronomi meraklısına lezzet, doğaya hasret kalana ise, taze nefes veriyor. Hoşap Kalesi, Meher Kapı, Peri Bacaları, Muradiye Şelalesi gibi harikalar, saymakla bitmez. Şehri çevreleyen kaleler, camiler, havralar ve kiliseler, bunun göstergesidir." diye konuştu.

NASA'nın geçtiğimiz günlerde dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafları arasında bir yarışma düzenlediğini anımsatan Emine Erdoğan, Van Gölü'nün tüm dünyadan gelen oylarla, bu yarışmada birinci olduğunu söyledi.

Bunun herkes için büyük bir sevinç vesilesi olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim ülkemiz, doğudan batıya, kuzeyden güneye, insana cenneti hatırlatan sayısız doğal güzelliğe sahip. Her birini, değerini anlayarak korumak, hepimizin asli görevi. Van Gölü'müz, dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölüdür. Göl diyoruz ama adeta bir denizdir. Büyüklüğü, Marmara Denizi'nin üçte biri kadar. Anadolu'nun doğusunda, bakan herkesi mest eden, mavi bir şölendir. Kapalı bir havza olmasıyla da dünyada eşsiz bir konuma sahip. Muhteşem bir ekosistemi var. Van Gölü, endemik bir tür olan inci kefali ve mercan balığının yegane yuvasıdır. Su altında, keşfedilmeyi bekleyen bir tarih vardır. Mimari kalıntılar, Selçuklu mezar taşları ve derinlerde saklı, nice hikaye, gölün sularına karışmış."

"Van Gölü, gerçekten de ülkemizin gerdanında safir bir kolye gibi parlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü'nü korumak için 2019'da bir çalışma başlatıldığını vurgulayarak, kurumların iş birliği ile "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" hazırlandığını dile getirdi.

"Ayrıca gölümüzün, suyunun korunması için burada, çevre koruma bölge ilanı sürecini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütecek. Bu müjdeyi de buradan verelim." diyen Erdoğan, bu girişimin kayda değer sonuçlar vermesini umut ettiğini kaydetti.

Erdoğan, bu kapsamda, gölün dip temizliğinin yapılacağını, atık-su yönetiminin sağlanacağını ve ilaveten, entegre katı atık yönetimi oluşturulacağını anlattı.

"Bu eylem planıyla, Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Van Gölü, gerçekten de ülkemizin gerdanında safir bir kolye gibi parlıyor. Van Gölü elbette sadece Van'ı ilgilendirmiyor. Bitlis ve havzadaki il ve ilçeleri, kasaba ve köyleri de ilgilendiriyor. Tabii, eğitim çalışmaları da üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husus. Çocuklarımıza, çevre konulu eğitimler verilecek inşallah. Meseleyi onlara doğru anlatabilirsek, Van Gölü etrafında zaten esaslı bir koruma kalkanı oluşacağını düşünüyorum. İnşallah, bakanlığımızın, belediyelerimizin ve bilim insanlarımızın ortak çabasıyla Van Gölü'müz, sürekli iyileşecek."

"Yeryüzü sularının kuruyan her damlası, yıkılan bir yuva demektir"

"Yeryüzü tuvaline çizilmiş tabiat resminden daha yüksek bir sanat yok! Fakat maalesef, insan kaynaklı sebeplerle, bu tabloyu meydana getiren güzellikler yavaş yavaş siliniyor." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kuruyan göller, ırmaklar, dereler, insanlığın kaldırdığı en hüzünlü cenazelerdir. Yeryüzü sularının kuruyan her damlası, yıkılan bir yuva demektir. Çünkü ekosistem çökünce, yurtsuz kalan balıklar, kuşlar, bitkiler ve nice canlılar yok oluyor. Ayrıca, su kaynakları, birçok insanın da geçim kaynağı. Tükenmeleri halinde, geriye çaresiz insanlar kalıyor."

Emine Erdoğan, iklim krizinin çok hızlı ve ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olduğunu belirterek, "Dolayısıyla, iklim değişikliği ile mücadele, artık gelecek zaman kipleriyle konuşabileceğimiz bir konu olmaktan çıktı. İklim krizi, şimdi, çok hızlı ve ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur. Bu nedenle, yürüttüğümüz Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi projeleri, Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli adımlar. Bu projelerin özünde, elimizden kayıp giden tabiatın farkına varmak var. Su kaynaklarımızı ve tabiatı korumak için yüksek bir seferberlik duygusuyla çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Hep söylediğim gibi bu bir tercih değil, zorunluluk!" dedi.

Van Gölü için de aynı saikle çalışılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bakın, dünyanın erişilebilir tatlı su miktarı, toplam su varlığının yüzde 1'inden az. Küresel olarak, her 10 insandan 3'ünün güvenilir suya erişimi yok. Kirli su yüzünden ölenlerin sayısı, her türlü şiddet kaynaklı ölümden daha fazla." diye konuştu.

Emine Erdoğan, kirli suların sebep olduğu hastalıklar yüzünden, her bir dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiğini, bu hastalıkları kapan çocukların her yıl toplamda 400 milyon gün okuldan geri kaldığını sözlerine ekledi.

"Suyun azalması, gıda üretiminin riske girmesi demektir"

Dünya nüfusunun yüzde 25'inin su kriziyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Erdoğan, bu oranın gün geçtikçe de artabildiğini dile getirdi.

Suyun azalması, kirlenmesi ve suya erişilememesinin en başta hayatın devamlılığını imkansız kıldığını, beraberinde ekonomik ve siyasi birçok sorunu tetiklediğini anlatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suyun azalması, gıda üretiminin riske girmesi demektir. Çünkü suların yüzde 70'i tarımda kullanılıyor. Susuzluk, göçleri başlatır. Her göç, insanlar arası çatışmalara sebebiyet verir. Bu göçler, sadece insan göçleriyle de sınırlı kalmaz. Göllerin, ırmakların, sulak alanların kurumasıyla, hayvanlar da göç eder. Önümüzdeki bu büyük sorun, hiçbir sınır kapısında durmaz. Her ülke, dünya üzerinde her bir fert, bu büyük krizden nasibini alır. Görüyoruz değil mi; tabiatı ihmal etmek, nasıl zincirleme sorunlar getiriyor? Çevre konularında, ister istemez işin teknik yanını konuşmaya ağırlık veriyoruz. Ancak, mutlaka hatırda tutmamız gereken bir şey var. O da insan, hayatta kalabilmek için tabiata muhtaçtır. İnsan ancak tabiatı gözlemlediği, ruhunu doğadan aldığı ilhamlara açık tutuğu sürece iyilik üretebilir. Her zaman söylediğimiz gibi tüm dünya olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor."

"Bu sorun, ne yalnızca bilim dünyasının ne hükümetlerin ne de insanların tek başına altından kalkabileceği bir sorun." diyen Emine Erdoğan, "O zaman, aramızdaki diyaloğu arttırmalı ve mesajımızı her kulağın işitmesini sağlamalıyız. Gün gelip de tabiat harikalarımızın, bir varmış, bir yokmuş, diye başlayan masallara karışmaması bu çabaya bağlı. İnanıyorum ki böylesi projeler, bu farkındalığı artırmaya vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Van Gölü'nün korunması amacıyla başlatılan bu projenin her daim destekçisi olacağını aktaran Erdoğan, "Yeter ki, kurumlarımız doğru işler yapsınlar. Bakanlığımız, belediyelerimiz, üniversitelerimiz iş birliği içinde olsunlar. İnşallah bir daha ki gelişimizde kayda değer sonuçlar görmeyi umut ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Emine Erdoğan'a Van Gölü fotoğrafı hediye etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan'ın "Van Gölü Sualtı" temalı fotoğraf sergisini de gezen Emine Erdoğan ve Bakan Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da eşlik etti.