Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Emine Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.