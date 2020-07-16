  • BIST 117.741
  • Altın 398,262
  • Dolar 6,8516
  • Euro 7,8132
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 25 °C
»

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini andı.
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı hainlere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin aileleriyle buluşmaktan büyük onur duydum. Türkiye'yi yenilmez kılan harçta, şehitlerimizin kanının olduğunu ve bunun hepimiz için hassasiyetle taşınacak ağır bir sorumluluk olduğunu unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi. 

Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda bir şehit çocuğunun da bulunduğu fotoğrafa yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı16 Temmuz 2020 Perşembe 09:07
  • Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu16 Temmuz 2020 Perşembe 09:06
  • 15 Temmuz'da yaşananlar, video haritalama yöntemiyle Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı16 Temmuz 2020 Perşembe 09:05
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar16 Temmuz 2020 Perşembe 09:03
  • Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:26
  • Tekel bayisinde silahlı saldırıya uğradı15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:26
  • Şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı, oğlu ve gelini tutuklandı15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:20
  • 251 şehit için 251 hatim indirildi15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:19
  • Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:18
  • Bakan Soylu: Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti