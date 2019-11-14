Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin dostluğunu daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.