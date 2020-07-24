  • BIST 119.032
  • Altın 418,997
  • Dolar 6,8422
  • Euro 7,9593
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 29 °C
»

Emine Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

Emine Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
Emine Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin millete ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek cuma gününe ermeyi nasip eden Rabb'imize şükürler olsun. Bu muhteşem mabedin duvarlarına asırlardır sinen dualara şükür dualarımız, ruhuna sevinç gözyaşlarımız eklendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile incelemelerde bulunduğu sırada çekilen fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski başbakanlardan Çiller: Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür24 Temmuz 2020 Cuma 14:28
  • 87 yaşındaki annesini dövüp sokağa attı24 Temmuz 2020 Cuma 14:22
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldı24 Temmuz 2020 Cuma 14:20
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı24 Temmuz 2020 Cuma 14:09
  • 'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim24 Temmuz 2020 Cuma 14:07
  • Ayasofya Camii'nde ilk hutbe: Ali Erbaş kılıçla çıktı24 Temmuz 2020 Cuma 13:50
  • Ayasofya'nın minarelerinden 4 müezzin birlikte sela okudu24 Temmuz 2020 Cuma 13:41
  • Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti24 Temmuz 2020 Cuma 13:41
  • Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek24 Temmuz 2020 Cuma 13:15
  • 'Eurasia Airshow 2020' 2-6 Aralık'ta dijital olarak gerçekleştirilecek24 Temmuz 2020 Cuma 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti