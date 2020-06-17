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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımız, kaynakları tükenmiş bir dünyayı değil, masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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"Çölleşmeye dur de" etiketiyle yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Toprak, yaşamdır, aştır, vatandır. Geleceğimizdir. Çocuklarımız, kaynakları tükenmiş bir dünyayı değil, masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde bu gerçeği bir daha hatırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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