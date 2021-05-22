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Emine Erdoğan'dan, TOGEM-DER'in Filistinli çocuklar için düzenlediği Dönüşüm Pazarı'na destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) düzenlenen, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"na destek çağrısı yaptı.
Emine Erdoğan'dan, TOGEM-DER'in Filistinli çocuklar için düzenlediği Dönüşüm Pazarı'na destek çağrısı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklar için destek çağrısında bulundu.

Erdoğan, saldırılardan sonra onlarca masum çocuğun görüntülerinin kendilerini derinden yaraladığını belirterek, "Bugün gözyaşı döken her Filistinli çocukla biz de gözyaşı döküyoruz. Kudüs'teki her bir çocuğun acısını yüreğimizde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, herkesi TOGEM-DER tarafından düzenlenen ve geliri Kudüs’teki çocuklara bağışlanacak dönüşüm pazarına destek olmaya davet etti.

Çarşıya bağışta bulunan Erdoğan, "Kardeşlerimiz olarak gördüğümüz ve bugünlerde büyük acılar yaşayan Filistin halkıyla dayanışma içinde olacak, onları asla kendi kaderlerine terk etmeyeceğiz. Kardeşlik hukuku hiç şüphesiz böyle bir dayanışma ruhunu gerektirir. Sizin de kullanmadıklarınız, Filistinli çocuklar için umut olsun." değerlendirmesini yaptı.

Ünlü isimler de destek verdi
Emine Erdoğan'ın yanı sıra Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Demet Akalın, Buse Varol, Wilma Elles, Tülin Şahin ve Helin Avşar gibi çok sayıda ünlü isim de Filistinli çocuklar için çarşıya bağışta bulundu.

81 ilden bağışlanan mobilyadan kıyafete binlerce 2. el ve yeni ürünün satışa sunulacağı pazar, 31 Mayıs-13 Haziran'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

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