  • BIST 1.434,760
  • Altın 482,68
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 20 °C
»

Emine Işınsu’nun ismini taşıyacak 

Keçiören Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesine inşa edilen Yazar Emine Işınsu Parkı’nın açılışı gerçekleşti.
Emine Işınsu’nun ismini taşıyacak 

Keçiören Adnan Menderes Mahallesi’ne inşa edilen ve Yazar Emine Işınsu’nun ismini taşıyan parkın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Burada park alanı, spor tesisleri, yürüyüş yolları ve vatandaşlarımızın dinlenecekleri kamelyalar var. Şehrimizi yeni hizmetlerle donatmaya devam ediyoruz. Atıl olarak gördüğümüz her yeri vatandaşımızın kullanacağı şekilde park ve yeşil alana çeviriyoruz. Bu dönemde 47 tane park yaptık. Apartmanlarımız artık yeşile, güle, parka ve suya bakıyor.” dedi. 

1-(4)-029.jpeg

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Parkımıza Türk edebiyatımızın ve milli kültürümüzün yaşatılmasında emek veren, çocukken romanların okuduğumuz ve rahmete giden Emine Işınsu Hanımefendinin ismini vermekten onur duyuyoruz. Emine Işınsu ölümsüzdür. Türk milleti var oldukça yaşayacaktır. Dolayısıyla ülkemize, milletimize, tarihimize hizmet etmiş olanların da isimlerini yaşatmamız lazım ki yeni yazarlar yetişebilsin. Bu parkımızda çocuklarımızın cıvıl cıvıl dünyasında, kalplerde, gönüllerde Emine Işınsu yaşayacak. Çocuklarımız da Emine Işınsu'nun hayatını okursa gelecekleri için istikamet belirlemede önemli bilgiler alacaklardır.” İfadelerini kullandı. 

1-(2)-035.jpeg

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni parkın Adnan Menderes Mahallesine hayırlı olması temennisinde bulundu.
Katılımcılar protokol konuşmalarının ardından kurdele keserek açılışı yaptı ve parkta incelemelerde bulundu. 

1-(1)-031.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 28 parka şarj istasyonu09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45
  • Şaşmaz Bulvarı'nda Derz Yenileme Çalışması09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:30
  • Bebek Kütüphanesi Minikleri Bekliyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:15
  • Sil baştan yenileniyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:06
  • Ziyaretler sürüyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:41
  • Sokaklar daha estetik07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:30
  • Birlik olma çağrısı07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:15
  • Çocuklar doyasıya eğlendi07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:00
  • Yeni zabıtalar belli oldu07 Ağustos 2021 Cumartesi 02:30
  • Motosikletlilere yangın eğitimi07 Ağustos 2021 Cumartesi 01:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti