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Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme

Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme
Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu.

Eminönü'nden, Üsküdar'a gitmek isteyenler iskele önünde uzun kuyruk oluşturdu. İskelede bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri önünde bekleyen kadınla yavaş hareket ettiği için tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri turnike üzerine çıkarak tartıştığı kadına uçan tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı. 

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Saldırıya uğrayan kadın, "Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı. Sen bana neden bağırıyorsun dedim.  Doğu Türkistanlıyım. O da bana 'sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikâyette bulundum" dedi.

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