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Eminönü'nde 'kapanma alışverişi' yoğunluğu

KAPANMA kararının ardından Eminönü Mısır Çarşısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Vapur iskelesi ve tramvay duraklarında da yoğunluk dikkat çekti.
Eminönü'nde 'kapanma alışverişi' yoğunluğu

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Açıklamanın ardından bugün İstanbul'un birçok noktasında yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de yine Eminönü oldu. Kapanma öncesi çok sayıda kişi alışveriş için akın akın Mısır Çarşısı'na geldi. Bazıları kalabalıktan korktuğunu söylerken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Tramvay durağı ve vapur iskelesi ile Galata Köprüsü de oldukça kalabalıktı.
 

"BUGÜN SATIŞLAR ÇOK İYİ, KURU KALABALIK YOK"

30 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Mehmet Memiş, satışların iyi olduğunu söyledi. Memiş, "Bugün çok hareketli burası. Gayet güzel bir kalabalık. Kuru bir kalabalık değil, alışveriş kalabalığı. Yasak Perşembe başlayacağı için bugünden yoğunluk var. Normalde Cuma günleri en yoğun gün olurdu. Şu an satış açısından çok iyi gidiyoruz" diye konuştu.

10 yıldır esnaf olan Metin Çindar ise, "Bir kalabalık var burada bugün. Herkes alışveriş yapıyor. Peynirciler güzel iş yaptı şu an yoğun bayağı. Biraz erken başladı ama yoğunluk. İnşallah birkaç gün daha böyle devam eder. Şu an satışlar güzel" dedi.


 

"KORKMAMAK ELDE DEĞİL"

Alışverişe gelen Ahmet Öz, "Kalabalık korkuttu. Korkmamak elde değil. Ama yapacak bir şey de yok. Mecbur geldik alışverişe. Çünkü 17 gün bayağı uzun bir süre. En azından 17 gün kafamız rahat etsin istedik" şeklinde konuştu.

Kapanmaya 2 gün kala alışverişe geldiğini söyleyen Aydemir Akgül, "Alışverişe geldim. Biraz ceviz içi, biraz kaju aldık. Fiyatlar uygun çok yüksek değil. Perşembeden sonra dışarıya çıkmak zorlaşıyor haliyle. Ondan dolayı şimdiden ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Ayfer coşkun ise, "Pastırma, beyaz peynir, kaşar peynir, zeytin aldım. Burası daha uygun fiyat olarak o yüzden geldim. Kapanma öncesi hazırlığı. Perşembe yasak geliyor onun için hazırlık yaptım" dedi.

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