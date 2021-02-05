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Eminönü'nde kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

SOKAĞA çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbullular Eminönü'ne akın etti. Alışveriş yapan vatandaşlar Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.
Eminönü'nde kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbullular Eminönü'ne akın etti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İnsanların birbirlerine temas etmeden ilerleyemediği görüntüler oluşurken, maske ve mesafe kurallarına da uyulmadığı görüldü.

Eminönü'nde çalışan Alev Demir, “Bu ara bayağı yoğun. Bu yoğunluk hastalığı daha çok tetikler diye düşünüyorum. Ben burada çalışmasam gelmezdim, mecbur geliyorum. İnsanlar genelde kuruyemiş, kahve, baharat alıyorlar. Cuma ve perşembe günleri kısıtlama yoğunluğu oluyor. Maskeye hiç dikkat etmiyorlar. Biz de çalışıyoruz, tehlikedeyiz. Elimizden geldiği kadar kendimizi korumaya çalışıyoruz." İfadelerini kullanırken, alışveriş yapmaya gelen Murat Ayın, “Yoğunluk çok. Çok kalabalık. Adım atamıyoruz. Kalabalığı görünce korkuyoruz. Ne olur ne olmaz diye insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz ama sağ olsun kimse kimseden uzak durmaya çalışmıyor. Maskemizi taktık. Çocuğumuza da taktık ama herkes aynı sorumluluğu göstermiyor." dedi. Kuruyemişçide çalışan Hasan Dengin, “Eminönü'nün her zamanki hali. Hava güzel olunca biraz kalabalık oluyor." diye konuştu. Alışverişe gelen Davut Ekin, “Pandemiden dolayı evdeyiz. Alışverişe çıktım. Beyazıt'ta çalışıyorum. Mesafe olarak yakın olduğundan burayı tercih ediyorum. İlk defa iniyorum normalde inmem ihtiyaç meselesi pandemiden dolayı inmek zorunda kaldık. Biran evvel alışveriş yapıp evime gitmek istiyorum" dedi.

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