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Eminönü'nde Uygur Türkü'ne uçan tekmeli saldırı

İstanbul Eminönü vapur gişesinde bekleyen Doğu Türkistan'lı kadın yolcuya başka bir kadın yolcu tekmeyle saldırdı. Saldırgan "ülkenize dönün" diye bağırdı. Bu çirkin saldırıya sosyal medyada tepkiler yağdı.
Eminönü'nde Uygur Türkü'ne uçan tekmeli saldırı

Eminönü'nden, Üsküdar'a gitmek isteyenler iskele önünde uzun kuyruk oluşturdu. İskelede bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri önünde bekleyen kadınla yavaş hareket ettiği için tartışmaya başladı.

UGUR TÜRKÜ'NE UÇAN TEKME 

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri turnike üzerine çıkarak tartıştığı DoğuTürkistan'lı kadın yolcuya uçan tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı. Bu çirkin saldırıya sosyal medyada tepkiler yağdı. 

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Saldırıya uğrayan  DoğuTürkistan'lı kadın , "Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı. Sen bana neden bağırıyorsun dedim.  Doğu Türkistanlıyım. O da bana 'sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikayette bulundum" dedi.

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