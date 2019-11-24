Emlak vergisini kimler ödemiyor?

Emlak Vergisi'nin ikinci taksitinin 30 Kasım’a kadar ödenmesi gerekiyor, aksi halde cezalı duruma düşülüyor. Yasalara göre ev hanımları, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, işsizler, gaziler ve şehit yakınları vergiden muaf.

Emlak Vergisi'nin ikinci taksitinin 30 Kasım’a kadar ödenmesi gerekiyor. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi bu ay sonuna kadar ödemelerini yapmaları gerekiyor. Son 6 gün içinde ödeme yapılmadığı takdirde, aylık yüzde 2 gecikme faizi işliyor.

KİMLER MUAF OLABİLİR?

Yasalara göre ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ile yetimleri vergi ödemiyor. Emlak vergisi ödememek için bazı şartları bulunuyor. Söz konusu muaf olabilmek için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutunuzun olması gerekiyor. Vergi muafiyetten faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ başvuru yapmak şartı bulunuyor. Bu kişiler tek meskene sahipse, sıfır emlak vergisi uygulanıyor. Geçmişte ödediyseniz 5 yıla dönük geri alabiliyorsunuz.

EMEKLİLERİN 2 DAİRESİ VARSA BİRİSİNİNKİNİ ÖDÜYOR

Emekli olan eşlerden her ikisinin de bir evi varda bunlardan birinde oturuyor diğerinden kira geliri alıyorlarsa sadece bir konutun vergisinden muaf tutuluyor.

Emlak Vergisi’nden muaf olmak için evde bizzat oturmak gerekmiyor. Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayanın sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda hiç vergi ödemiyor. Vergiden muaf olan kişilerin bankada 34 bin lirayı aşan birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor.

2020’DEN İTİBAREN ÖDEMEYECEKLER

2019’da emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi’ni ödeyecek. Gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (2020) itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergi ödemeyecek. 2018’de emekli olanlar ise bu yıldan itibaren vergi ödemeyecek.

NEREDEN ÖDEME YAPILIYOR?

Emlak vergisi ödemeleri ilgili belediye veznelerinden, e-Devlet üzerinden, PTT veya belediyelerin kendi web siteleri üzerinden kredi kartlarıyla anlaşmalı banka hesaplarına ödenebiliyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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