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Emlak zengini Asım Bayram cinayetinde detaylar belli olmaya başladı

Antalya'da gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın (82) öldürülüp parçalanan cansız bedeninin ormanlığa gömülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Emlak zengini Asım Bayram cinayetinde detaylar belli olmaya başladı

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü de mahkemece tutuklandı. Sanıklar Murat G., Medeni Ö. ve Nihat Y. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt S. hakkında ise 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

KASADA 1 MİLYON LİRASI VARMIŞ

Murat G.'nin, iddianamede yer alan ifadesinden bar işletmeciliği yapan arkadaşları Nihat Y.'nin Asım Bayram'dan bahsederek "Evindeki kasada 1 milyon doları varmış" dediği, bunun üzerine parayı almak için plan yaptıkları öğrenildi.

Murat G.'nin, "Anahtarlarını alıp, evindeki kasayı boşaltmayı planladık. Emlakçı gibi davranarak Asım Bayram ile irtibat kurduk. Ucuz bir ev olduğunu ve kendisine satmak istediğimizi söyleyerek eve çağırdık. Bu sırada Medeni Ö., adamın kafasına çekiçle vurdu. Öldüğünü anlayınca elbiselerini çıkarıp cesedi çarşafa sardıktan sonra bodruma indirdik" dediği kaydedildi.

Asım Bayram'ın anahtarlarını alarak gece evine gittiklerini belirten Murat G.'nin kasayı ve parayı bulamadıklarını söylediği iddianamede yer aldı. Sanık Murat G.'nin arkadaşları Mevlüt S.'nin de yardımıyla cesedi parçaladıktan sonra önce poşetlere ardından valizlere koyduklarını ve ormanlığa gömdüklerini anlattığı kaydedildi. Murat G.'nin, Asım Bayram'ın üzerinden sadece 120 lira çıktığını, aracını ise 4 bin liraya sattıklarını belirttiği iddianamede yer aldı.

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