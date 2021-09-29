Emlakçılar Güç Birliği Derneği Adnan Beker ile Buluştu

Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Derneği Başkanı Mehmet Solmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektör temsilcileri, Pursaklar’da Ankara Büyükşehir Belediye İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker ile buluştu.

Kısa bir zaman önce kurulmasına karşın yaptıkları çalışmalar ile Pursaklar’da adından söz ettiren bir Sivil Toplum Kuruluşu haline gelen Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Derneği, ilçede düzenlediği kahvaltılı organizasyonun ilkinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilçedeki emlak sektör temsilcilerini bir araya getirmişti. İkincisi gerçekleşen kahvaltılı toplantıya Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker katıldı. Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Derneği Başkanı Mehmet Solmaz ve yönetiminin talepleri ile gerçekleşen organizasyonda, Pursaklar’da Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında olan bölgelerdeki sorunlar aktarılırdı. Adnan Beker gelen talepleri ve istekleri anında sorumlu kurumların yetkililerini arayarak gereğinin yapılması için görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıya, Büyükşehir ASKİ Pursaklar Bölge Müdürü Atilla Aydaşoğlu, Solmaz Emlak sahibi ve Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Dernek Başkanı Mehmet Solmaz ve sektör temsilcileri, Yunus Emre Mahallesi Muhtarı ve Pursaklar Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Aşan, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Ahmet Çağlar, Tevfik İleri Mahalle Muhtarı Veysel Balcı, katıldı.

Yapılan toplantıda Pursaklar’ın ana arterlerdeki sorunlarını aktaran Dernek Başkanı Mehmet Solmaz, Pursaklar’ın doğru düzgün bir girişi olmadığını belirtti. Mehmet Solmaz; Proje çalışmaları hazırlanan Pursaklar’ın Selnikel olarak bilinen bölgedeki ana girişinin bir an önce açılması gerektiğini dile getirdi. 30 ve 50 metrelik yolların asfaltının bir kısmı atılmasının trafiği biraz rahatlattığını, geri kalan bölümlerinde biran önce tamamlanması gerektiğini söyleyen Dernek Başkanı Mehmet Solmaz, “havaalanı yoluna bağlanan ana arterlerle ilgili çalışmalara hız verilmesi ve cadde ile bulvarlarımızın orta göbek, sinyalizasyon ve asfaltlama çalışmalarının bir an önce çözümü sağlanmalıdır” dedi.

Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Dernek Başkanı Mehmet Solmaz yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Sektör temsilcileri ile birlikte kısa bir süre önce Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i, ziyaret ettiklerini, yapılan ziyarette de sektörün sorunlarını aktardıklarını ve bu noktada Başkan Ertuğrul Çetin’in gelen talepleri değerlendirerek Pursaklar Belediyesi alanına giren çalışmaları biran önce başlatacaklarını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş ile de geçtiğimiz ay içerisinde bir araya geldiklerini, bugünde Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker ile buluştuklarını” söyledi.

İlettikleri sorunların çözümü için konuların takipçisi olacaklarını da aktaran Mehmet Solmaz: “Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Derneği olarak bütün siyasi tartışmaların dışında kalarak ilçedeki sorunların çözülmesi ve gerekli hizmetlerin alınması için bölge sorumlularıyla temaslarını sürdüreceklerini ve taleplerinin takipçisi olacaklarını” ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker gelen sorun ve taleplere verdiği cevaplarda şunları söyledi:

“ Pursaklar’ın belde statüsünde olduğu dönemde alt yapısı 1994-2004 yılları arasında görev yapan Belde belediye başkanı rahmetli Hacı Şahin zamanında yapıldı. O yıllarda 60 bin civarında olan ilçe nüfusu bugünlerde gayri resmi 200 binlere dayandı. Nüfusu 3 kattan fazla artan bir ilçede 17 yıldır alt yapı çalışması yapılmamış. Biz göreve geleli 2 yıl oldu. Göreve gelir gelmez de önceliğimiz 17 yıldır yapılmayan alt yapı sorunlarını çözmek için çalışmaları yürütüyoruz. Uzun yıllardır çözülemeyen sorunları çözmek zaman alıyor. Pursaklar’da kanalizasyon, pis su ve temiz su hatlarını yeniledik. Bazı caddelerimizde çalışmalarımız devam ediyor en kısa zamanda bu çalışmalarımızı da tamamlayarak ilçemizin neredeyse 50 yıllık sürecek alt yapı sorununu gidereceğiz.

Ben Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi olarak Büyükşehir Meclisine girmeme rağmen benim ilk göz ağrım olan Pursaklar’ın sorun ve sıkıntılarını gidermeyi kendime görev olarak görüyorum. Pursaklar’ın yararına olacak olan Büyükşehir Belediyesi Meclisine gelen her önergeyi parti grubu olarak destekliyoruz. Bugün buraya Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Derneğinin davetlisi olarak geldim. Kendimi misafir değil evimde olarak görüyorum. Sizlerle bir araya getiren Dernek Başkanı Mehmet Solmaz’a ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.