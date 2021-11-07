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Emlakçılara sertifika verildi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca ilçelerindeki emlakçılara yönelik açılan Emlak Danışmanlığı Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan emlakçılara sertifikalarını takdim etti. 
Emlakçılara sertifika verildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle ilçedeki emlakçılara yönelik Emlak Danışmanlığı Eğitim Programı düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitğm programını başarıyla tamamlayan emlakçılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı. Programı başarıyla tamamlayarak, yapılan sınavı kazanan 18 emlakçı sertifika almaya hak kazandı. Emlakçılara sertifikaları Kahramankazan Belediye Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Emlakçılara sertifikalarını Başkan Oğuz takdim etti.

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Yatırımlar emlak sektörüne hareket getirdi

Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada, belediyeleri ve devlet eliyle ilçelerine kazandırılan yatırımların emlak sektörüne hareket getirerek, emlakçılara çok sayıda iş imkanı sağladığını kaydetti. Oğuz, “Örnek vermek gerekirse Millet Bahçesi yapımı tamamlandığında etrafındaki arsa ve konutlar değer kazanıyor. Türkiye'nin en büyük gıda toptancılar sitesi Kahramankazan'a geldi, o bölgede arsa alım satımı da arttı. Yine kentsel dönüşümün başlaması, dış mahallelerimize doğalgazın gelmesi ilçede emlak sektöründe de bir hareketlilik oluşturdu” diye konuştu. Oğuz sertifika almaya hak kazanan emlakçıları tebrik ederek, tüm emlakçılara hayırlı işler diledi.

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