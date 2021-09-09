Emlakçılara ücretsiz destek sözü

ATEM Başkan adayı Hakan Akçam, seçilmesi halinde Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası’na kayıtlı esnafa ücretsiz muhasebe ve avukat desteği vermeyi vadetti.

İLAN SİTESİ KURULACAK

Ücretsiz bir ilan sitesi kuracaklarını da bildiren Akçam, “Bunun altyapısını hazırladık. Yakın zamanda tanıtım videolarını tüm meslektaşlarımızın telefonlarına mesajla göndereceğiz. Ayrıca Oda adına bir mobil uygulama yapacağız” dedi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkan Adayı Hakan Akçam, proje tanıtım ve kaynaşma toplantısı kapsamında Pursaklar, Akyurt ve Çubuk ilçelerindeki emlakçılarla bir araya geldi; vaatlerini sıraladı. Pursaklar’daki bir düğün salonunda meslektaşlarıyla buluşan Akçam, Oda’daki sorunları bildiğini ve çözümü için çalışacağını söyledi.

ÜCRETSİZ MUHASEBECİ VE HUKUK DESTEĞİ

Akçam, seçilmesi halinde Oda’ya kayıtlı esnaflara serbest muhasebeci, mali müşavir ve hukuk desteğini ücretsiz şekilde sağlayacaklarını açıkladı. Oda’nın isminde değişikliğe gideceklerini kaydeden Akçam, “Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası olan adımızı ‘Ankara Tüm Emlak Danışmanları Odası’ olarak değiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“KANUNU ÇIKARTTIRACAĞIZ”

Taşınmaz ticaret yönetmeliğinde iyileştirmeler yaptırmak için gerekli girişimlerde bulunacaklarının sözünü veren Akçam şunları söyledi: “Biz bunu kanun yapma yönünde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Meclis’te bununla ilgili bir sürü soru önergesi sunduk. Alt komisyonlarda görüşüldü; ama maalesef kabul görmedi, ilerleyen zamanlarda biz gerektiği şekilde sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

“İLAN SİTESİ KURACAĞIZ”

Oda bünyesinde yeni bir ilan sitesi kuracaklarını vaat eden Akçam, “Bizim emlak danışmanı arkadaşlarımızın sorunlarından bir tanesi de emlak ilan sitesi. Ankara Tüm Emlakçılar Odası adına özel sadece Oda mensuplarının kullanabileceği bir ilan sitesi kuracağız. Bunun altyapısını hazırladık. Yakın zamanda tanıtım videolarını tüm meslektaşlarımızın telefonlarına mesajla göndereceğiz. Ayrıca Oda adına bir mobil uygulama yapacağız. Bunu ivedi şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

“KURUMLARLA ORTAK ÇALIŞILACAK”

Akçam, “emlak saati” adında düzenli şekilde TV programları yapacaklarını duyurdu. Akçam, Oda bünyesinde eğitim birimleri kurulacağını da vaat etti; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliği ile bazı konularda ortak çalışacaklarını duyurdu.

AKÇAM MESLEKTAŞLARINA SÖZ VERDİ

Akçam, göreve gelmesi halinde ilk olarak kanun ve ilan sitesi konusunda girişimlerde bulunacaklarını açıklayarak, “Bu görevi Allah bize nasip ederse sizlerin desteğiyle projelerimizi hayata geçireceğiz. Biz yapacağımız her şeyin sözünü veriyoruz. Ama yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik” dedi.

“İLAN PORTALLARINDA KAYITSIZ İLANLAR VAR”

ATO Emlak Komitesi Başkanı Kenan Bayram, programda yaptığı konuşmada ATEM Başkan Adayı Hakan Akçam’a destek verdiğini açıkladı. Kenan Bayram, Akçam’ın sektördeki kötü algıyı düzeltebileceğine inandığını belirtti. Bayram, “Ayrışmayacağız, meslekte birleşeceğiz. Mesleği hak ettiği yere getirmek için bu mücadelenin içerisine girdik. Ankara ne yaparsa Türkiye’ye mal oluyor” değerlendirmesini yaptı. Bayram, ilan portallarında kayıtsız ilanların olduğunu ileri sürerek, mevcut oda yönetiminin bunlarla ilgili çalışma yapmamasına tepki gösterdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



