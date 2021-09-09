  • BIST 1.452,670
  • Altın 487,47
  • Dolar 8,4480
  • Euro 9,9650
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Emlakçılara ücretsiz destek sözü

ATEM Başkan adayı Hakan Akçam, seçilmesi halinde Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası’na kayıtlı esnafa ücretsiz muhasebe ve avukat desteği vermeyi vadetti.
Emlakçılara ücretsiz destek sözü

İLAN SİTESİ KURULACAK

Ücretsiz bir ilan sitesi kuracaklarını da bildiren Akçam, “Bunun altyapısını hazırladık. Yakın zamanda tanıtım videolarını tüm meslektaşlarımızın telefonlarına mesajla göndereceğiz. Ayrıca Oda adına bir mobil uygulama yapacağız” dedi.  

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkan Adayı Hakan Akçam, proje tanıtım ve kaynaşma toplantısı kapsamında Pursaklar, Akyurt ve Çubuk ilçelerindeki emlakçılarla bir araya geldi; vaatlerini sıraladı. Pursaklar’daki bir düğün salonunda meslektaşlarıyla buluşan Akçam, Oda’daki sorunları bildiğini ve çözümü için çalışacağını söyledi. 

akcam2.jpg

ÜCRETSİZ MUHASEBECİ VE HUKUK DESTEĞİ  

Akçam, seçilmesi halinde Oda’ya kayıtlı esnaflara serbest muhasebeci, mali müşavir ve hukuk desteğini ücretsiz şekilde sağlayacaklarını açıkladı. Oda’nın isminde değişikliğe gideceklerini kaydeden Akçam, “Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası olan adımızı ‘Ankara Tüm Emlak Danışmanları Odası’ olarak değiştirmeyi planlıyoruz” dedi.  
“KANUNU ÇIKARTTIRACAĞIZ”

Taşınmaz ticaret yönetmeliğinde iyileştirmeler yaptırmak için gerekli girişimlerde bulunacaklarının sözünü veren Akçam şunları söyledi: “Biz bunu kanun yapma yönünde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Meclis’te bununla ilgili bir sürü soru önergesi sunduk. Alt komisyonlarda görüşüldü; ama maalesef kabul görmedi, ilerleyen zamanlarda biz gerektiği şekilde sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.” 

“İLAN SİTESİ KURACAĞIZ”

Oda bünyesinde yeni bir ilan sitesi kuracaklarını vaat eden Akçam, “Bizim emlak danışmanı arkadaşlarımızın sorunlarından bir tanesi de emlak ilan sitesi. Ankara Tüm Emlakçılar Odası adına özel sadece Oda mensuplarının kullanabileceği bir ilan sitesi kuracağız. Bunun altyapısını hazırladık. Yakın zamanda tanıtım videolarını tüm meslektaşlarımızın telefonlarına mesajla göndereceğiz. Ayrıca Oda adına bir mobil uygulama yapacağız. Bunu ivedi şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı. 

akcam-3.jpg

“KURUMLARLA ORTAK ÇALIŞILACAK”

Akçam, “emlak saati” adında düzenli şekilde TV programları yapacaklarını duyurdu. Akçam, Oda bünyesinde eğitim birimleri kurulacağını da vaat etti; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliği ile bazı konularda ortak çalışacaklarını duyurdu.  

AKÇAM MESLEKTAŞLARINA SÖZ VERDİ 

Akçam, göreve gelmesi halinde ilk olarak kanun ve ilan sitesi konusunda girişimlerde bulunacaklarını açıklayarak, “Bu görevi Allah bize nasip ederse sizlerin desteğiyle projelerimizi hayata geçireceğiz. Biz yapacağımız her şeyin sözünü veriyoruz. Ama yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik” dedi.  

“İLAN PORTALLARINDA KAYITSIZ İLANLAR VAR”

ATO Emlak Komitesi Başkanı Kenan Bayram, programda yaptığı konuşmada ATEM Başkan Adayı Hakan Akçam’a destek verdiğini açıkladı. Kenan Bayram, Akçam’ın sektördeki kötü algıyı düzeltebileceğine inandığını belirtti. Bayram, “Ayrışmayacağız, meslekte birleşeceğiz. Mesleği hak ettiği yere getirmek için bu mücadelenin içerisine girdik. Ankara ne yaparsa Türkiye’ye mal oluyor” değerlendirmesini yaptı. Bayram, ilan portallarında kayıtsız ilanların olduğunu ileri sürerek, mevcut oda yönetiminin bunlarla ilgili çalışma yapmamasına tepki gösterdi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 09 Eylül 2021 - ASKİ09 Eylül 2021 Perşembe 09:38
  • Ankara hava durumu 09 Eylül 202109 Eylül 2021 Perşembe 09:36
  • Su Kesintisi 09 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ09 Eylül 2021 Perşembe 09:35
  • Devlette 390 özelde 3 bin tl09 Eylül 2021 Perşembe 04:30
  • Gelişim için iş birliği şart09 Eylül 2021 Perşembe 04:00
  • Ankara Akyurt arası kaç km? Ankara Akyurt arası kaç saat? Ankara Akyurt Yol Tarifi, Ankara Akyurt Otobüs Fiyatları...08 Eylül 2021 Çarşamba 12:46
  • Türkiye aşı haritası 08 Eylül 202108 Eylül 2021 Çarşamba 09:58
  • Ges'lere ilgi artıyor08 Eylül 2021 Çarşamba 04:00
  • Taksinin çarptığı araç takla attı08 Eylül 2021 Çarşamba 03:00
  • ANKARAKART'a zam08 Eylül 2021 Çarşamba 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti