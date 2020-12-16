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Emlakçılardan destek talebi

Gazetemize konuşan ATO Emlak Komitesi Başkanı Kenan Bayram, salgın sürecinden emlakçıların da olumsuz etkilendiğini belirterek Hükümet’ten destek istedi.
Emlakçılardan destek talebi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerindeki faaliyetlerine ara vermek durumunda kalan esnaflara kira desteği verilecek. Hibe şeklinde verilecek doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi ile pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.

3 ay süreyle verilecek olan destek büyükşehirlerde 750, diğer illerde 500 TL olacak. Belediye mülkiyetlerindeki kiralamalarında indirim veya erteleme yapılabilecek.

kenan_bayram-001.jpgEMLAKÇILARDAN ÇAĞRI 
Salgın nedeniyle işleri durma noktasına gelen emlakçılar, bu açıklanan destek paketlerinin içinde yer almadığından dolayı Hükümete çağrı yapıyor. Diğer esnaflar gibi emlakçılara da bu süreçte destekte bulunulmasını talep eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Emlak Komitesi Başkanı Kenan Bayram, “Emlakçı esnaf değil mi? Vergi, stopaj, KDV ödemiyor mu? Kirası yok mu? Bizim de geçindirmemiz gereken bir ailemiz var” dedi. 

“AYLARDIR SATIŞ YAPAMAYAN ESNAF VAR”
Emlakçıların uzun süredir iş yapamadığını kaydeden Kenan Bayram, “Salgın, bizi de ağır şekilde etkiledi, süreçten etkilenmeye de devam ediyoruz. Ayladır satış yapamayan emlakçı esnafımız var. Kredi oranlarının düşmesiyle birlikte iş yapanlar yaptı, ondan sonra faiz oranlarının tekrar yükselmesiyle esnafın işi durgulaştı” bilgisini verdi. 

“EMLAKÇI ZOR DURUMDA”
Bu zor süreçte emlakçıların da unutulmaması gerektiğini belirten Kenan Bayram, “Hükümetimizin emlakçılarımızı tanımasını istiyoruz. Bizler de esnafız, bizlerin de ailesi var, biz de vergi ödüyoruz, biz de zor durumdayız. İnşaat ruhsatları yok, satışlar bıçak gibi kesildi. Emlakçılar gerçekten zor durumda, çoğu esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Kredi çeken, kartları patlayan çok sayıda esnaf arkadaşımız var. Bizlerin de diğer esnaflar gibi aynı kapsam içerisine alınması gerekiyor. Bu süreçte emlakçı esnafı hiçbir destek almadı” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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