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Emlakçılardan pazar kararı

Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Derneği üyeleri, kendilerine ve ailelerine zaman ayırmak, moral motivasyon ve iş performansını arttırmak için pazar günleri işyerlerini açmama konusunda tavsiye niteliğinde bir karar aldı.
Emlakçılardan pazar kararı

Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Derneği üyeleri, kendilerine ve ailelerine zaman ayırmak, moral motivasyon ve iş performansını arttırmak için pazar günleri işyerlerini açmama kararı aldı.

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PAZAR GÜNLERİ AÇMAYACAKLAR

Mehmet Solmaz başkanlığında Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Derneği üyeleri, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek, pazar tatili konusunda görüş alış verişinde bulundu. Yapılan toplantı sonrası bütün katılımcıların onayıyla Pursaklar’da faaliyet gösteren emlak işyerlerinin tatil edilmesi kararlaştırıldı. Tavsiye niteliği taşıyan karara göre isteyen emlakçılar pazar günleri dükkânını açmayacak. 

AMAÇ İŞ PERFORMANSINI ARTTIRMAK 

Yüzü aşkın emlakçı tarafından alınan tavsiye niteliğindeki ortak karar, bölgedeki sektör temsilcilerine de bildirildi. Pursaklar Emlakçılar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Solmaz’ın imzasını taşıyan ve bölgedeki sektör temsilcilerine gönderilen mesajda özetle şu ifadelere yer verildi: “Pursaklar ilçemizde dernek üyelerimizin tamamının, temennisi ve istekleri doğrultusunda, kendimize ve ailemize zaman ayırmak, moral motivasyonu iş performansını artırmak ve başkaca sebepler ile çoğu sektörde olduğu gibi Her hafta pazar günü tatil olması yönünde fikir birliği oluşmuştur.”

CENGİZ TOKSARI /İLKSAFYA-

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