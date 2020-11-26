Emlakçıların kanlı hesaplaşmasında fail, barut izinden belirlenecek

ANTALYA'da lüks cipte, emlak alım satımıyla uğraşan Nihat Taşardı (40), Mehmet Ateş (48) ve Mustafa Tepe'nin (48) vurulduğu tabancadaki parmak izi, soruşturmanın yönünü değiştirdi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi’nde meydana geldi. Emlak alım satım işiyle uğraşan Nihat Taşardı, Mehmet Ateş ve Mustafa Tepe'nin bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks cip, Şahinbey Caddesi üzerinde sağa yanaşıp, durdu. Üçlü arasında cipte yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız tabancanın ateşlenmesiyle, arka koltukta oturan Nihat Taşardı, yanındaki koltuktaki Mehmet Ateş ile sürücü koltuğundaki Mustafa Tepe, başlarından vuruldu. Nihat Taşardı ile Mustafa Tepe olay yerinde, ağır yaralanan Mehmet Ateş ise hastanede hayatını kaybetti.

ATEŞ'İN PARMAK İZİ TABANCADA

Olay yerindeki ilk incelemede cesetlerin duruşundan ve mermilerin gidiş yönünden, Nihat Taşardı'nın, Tepe ve Ateş'i silahla vurduktan sonra intihar ettiğini değerlendiren polis ekipleri, tabancada Mehmet Ateş'in parmak izinin belirlenmesi üzerine cinayetleri Ateş'in işleyip, ardından intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı. Cinayeti kimin işlediğinin, ölenlerin gömlekleri üzerinde yapılacak barut izi raporundan sonra belirleneceği kaydedildi.

1,8 MİLYON TL ALACAĞI VARMIŞ

Diğer yandan Mehmet Ateş'in, iddiaya göre Nihat Taşardı ile Mustafa Tepe'ye 1 milyon 800 bin TL civarında para verdiği, geri istemesine rağmen alamadığı kaydedildi. Antalya Adli Tıp Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Tepe, Nihat Taşardı ve Mehmet Ateş'in cenazeleri, bugün yakınları tarafından alındı. Cenazelerin alındığı sırada yakınları gözyaşı döktü.