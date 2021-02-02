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Emniyet Genel Müdürlüğü 'Aşağı bak' iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını, videolu mesaj ile yalanladı. Paylaşımda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU." ifadeleri kullanıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü 'Aşağı bak' iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddiasına video ile yanıt verdi.

"Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.

Mesajla birlikte paylaşılan videoda, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anlar görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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