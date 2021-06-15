Emniyet Genel Müdürlüğü delil kabini satın alacak

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, ihale ile çok sayıda delil kabini satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakın Dairesi Başkanlığı, ihale ile çok sayıda delil kabini satın alacak.

Emniyet delil kabini satın alma ihalesi içeriği ilanda “2 Kısım Kabin (1.kısım 50 adet Delil Dolabı, 38 adet Küçük Tip Delil Kurutma Kabini, 2.kısım 10 adet Büyük Boy Süper Glue Kabini)” olarak ifade edildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 13.07.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN.



Gazeteilksayfa.com



