Emniyet Genel Müdürlüğü kış lastiği kullanımının zorunluluğuna ilişkin hatırlatmada bulundu

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmanın yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmanın yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yasal bir zorunluluktur. Hayatınızı riske atmayın! Yolunuza güvenle bakın!" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, bazı dizi ve film oyuncularının, kış lastiği kullanımının önemine ilişkin mesajlar verdiği video da yer aldı.