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Emniyet Genel Müdürlüğünden Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Gaziantep'teki bir camide yaşanan olayın örgütlü bir provokasyon girişimi olduğunu bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama

EGM'den yapılan açıklamada, "silahlı terör örgütlerini övme" gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu belirtilerek, meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığının açık ve net olduğu vurgulandı.

İtikafın, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına göre, ramazan ayı içinde gerçekleşen ve "zorunlu haller dışında camiden çıkılmadan" yapılan bir ibadet olduğu hatırlatılan açıklamada, pandemi dönemindeki tam kapanma sürecinde teravih namazlarının dahi evde kılınarak fedakarca davranılırken, söz konusu şahısların itikaf ibadetinin kurallarına dahi uymadan, istismar ederek örgütlü provokasyon yapmaya çalıştıkları kaydedildi.

Söz konusu kişilerin, 2 Mayıs'ta yatsı namazını müteakip, Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda müftülükler aracılığıyla bildirdiği kurallara uymadan, yine kurallar uyarınca mülki idare amirliklerinden herhangi bir izin başvurusunda da bulunmadan üç camide toplandığı ve cami görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan ettikleri, yaşananlar üzerine cami görevlilerinin de kolluk güçlerinden yardım istediği ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığının, itikaf ibadetinin pandemi dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde yapılmasına dönük tavsiyesine rağmen anılan şahıslar, camiden çıkmama konusunda direnmiş ve daha önceden yaptıkları hazırlıklarla sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayınlarla örgütlü provokasyonda bulunmuşlardır. Yaşanan olay karşısında anılan şahıslar, kolluk güçlerince defalarca uyarılmış, uyarılara hakaret ve küfürlerle karşılık verilmiş, bunun üzerine kademeli güç kullanmak suretiyle müdahale edilmiştir. Müdahale sırasında yapılan yanlış yönlendirme ile orada bulunmaması gereken bir personel, tam da aranılan provokasyonun nedenini oluşturacak şekilde göz yaşartıcı gaz kullanmıştır."

Daha sonra şahısların gözaltına alındığı, polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, görevin yaptırılmasını engellemeye yönelik fiziki mukavemette bulunmak ve diğer tedbirlere riayet etmemekten işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığı, bahsedilen personelin açığa alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bu ve benzeri provokasyon girişimlerine asla müsaade edilmeyeceği vurgulanarak, devamında Gaziantep, Adana ve bazı illerdeki benzeri örgütlü provokasyonu engelleyecek gerekli çalışmaların gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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