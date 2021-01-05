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Emniyet Genel Müdürlüğü’ne hizmetli personel alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, değişik illerde görevlendirilmek üzere sınavla 90 hizmetli personel alacak. Alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri şöyle:
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne hizmetli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne değişik illerde görevlendirilmek üzere  sınavla 90 hizmetli alınacak.

Emniyet'e personel alım sınavıyla ilgili detaylar şöyle: 

Başvuranlardan 2020 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek.

Detaylı bilgi için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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