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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Türkiye genelinde 119 bin personelimiz ile görevdeyiz

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Türkiye genelinde 119 bin 744 personelimiz, 16 bin 203 ekiple sahada olacaklar. Bunlara takviye olarak hava, deniz araçları, dedektör köpekleri de ilave ediliyor." dedi.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Türkiye genelinde 119 bin personelimiz ile görevdeyiz

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Bu gece Türkiye genelinde 119 bin 744 personelimiz, 16 bin 203 ekiple sahada olacaklar. Bunlara takviye olarak hava, deniz araçları, dedektör köpekleri de ilave ediliyor. Arkadaşlarımız bütün imkanlarıyla tam kadro sahada olacaklar." dedi.

Bursa'da, yılbaşında alınan tedbirleri inceleyen Aktaş ve berindeki heyet önce Merinos Atlı Polis Merkezi Grup Amirliği, Çarşı Polis Karakolu, Merinos Polis Karakolu'nu ziyaret etti. Aktaş, yeni yılın ilk dakikalarında Acemler uygulama noktasına geçerek, burada yoldan geçen araçları durdurup vatandaşlarla görüştü.

Hastaneden geldiklerini söyleyen bir sürücü ve yanındakine şifa dileyen Aktaş, vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Burada açıklamalarda bulunan Aktaş, salgın nedeniyle vatandaşların yeni yılı evlerinde geçirdiğine dikkat çekerek, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mazereti olanlar, muaf olanlar hariç vatandaşlarımız bu gece evlerindeler ama biz polis teşkilatı olarak, jandarmayla tam kadro sahadayız. Hem insanımızın bu geceyi huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için hem de sokağa çıkamayan, kısıtlama nedeniyle evinde oturması gereken insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesiyle ihtiyaçlarını karşılamak üzere tam kadro sahadayız."

Tam kadro sahada olduklarını vurgulayan Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu gece Türkiye genelinde 119 bin 744 personelimiz, 16 bin 203 ekiple sahada olacaklar. Bunlara takviye olarak hava, deniz araçları, dedektör köpekleri de ilave ediliyor. Arkadaşlarımız bütün imkanlarıyla tam kadro sahada olacaklar. İnsanlarımızın yıl başını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri noktasında, inşallah bu geceyi büyük bir gayretle çalışarak geçireceğiz. Aynı şekilde ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da valimizin koordinasyonunda, binlerce polisimizin ve yüzlerce ekibimizin görev almasıyla aynı tedbirler alındı. Başta emniyet teşkilatındaki personelimiz olmak üzere tüm milletimizin yılbaşını tebrik ediyorum. İnşallah 2021 yılı daha mutlu, huzurlu bir yıl olur diye ümit ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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