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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kadıköy'deki Kovid-19 denetimindeki olayla ilgili talimat

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İstanbul Kadıköy'de Kovid-19 denetimlerinde bir kadını gözaltına almaya çalışan polislerin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatı verdiğini bildirdi.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kadıköy'deki Kovid-19 denetimindeki olayla ilgili talimat

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Kadıköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polislerin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatı verdiğini bildirdi.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim. Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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