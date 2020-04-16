  • BIST 96.283
  • Altın 384,900
  • Dolar 6,9232
  • Euro 7,5228
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere 'vatandaşları sürekli uyarın' talimatı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, havaların ısınmasıyla dışarıya daha fazla çıkan vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında anonslarla sürekli uyarılması talimatı verdi.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere 'vatandaşları sürekli uyarın' talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Dikmen binasında Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının bizzat, il emniyet müdürleri ve polis moral eğitim merkezi müdürlerinin video konferans yöntemiyle katıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları gibi emniyet personeline düşen görev ve sorumluluğun çok fazla olduğunu vurgulayarak, özverili çalışmalarından dolayı polislere teşekkür etti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız havaların ısınmasıyla dışarı çıkıyor. Gerekli anonslarımızı sürekli olarak yapalım. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımızı defaatle uyaralım. Maske üretim alanları ve ürünlerin fahiş fiyatla satılmasına yönelik denetimler yapıyoruz. Kaçak üretimlerin ve fahiş fiyatla ürün satılmasının önüne geçmek konusunda gerçekten çok iyi işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İnternet ve sosyal medyadan devletin ve milletin bütünlüğünü etkileyecek şekilde yapılan asılsız ve provokatif paylaşımların önüne geçmek adına da gerekli çalışmalarımız sürdürüyoruz."

"Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz"
Cezaevlerinden tahliye olanların sorunsuz şekilde yerlerine ulaştırılmasından dolayı personeline teşekkür eden Aktaş, "Olası provokatif terör eylemlerine karşı her zaman olduğu gibi tedbirli olmaya devam edeceğiz. PKK, DHKP/C, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelemizi daima özveri, kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çukurova Üniversitesi, koronaya alternatif tedavi geliştirdi16 Nisan 2020 Perşembe 15:25
  • "İçme ve atık sulardan koronavirüs bulaşabilir"16 Nisan 2020 Perşembe 15:23
  • "Koronavirüs ilacı üzerinde çalışıyoruz"16 Nisan 2020 Perşembe 15:22
  • "Gelecek 2 hafta çok kritik, Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!"16 Nisan 2020 Perşembe 15:19
  • İstanbul'da ramazan pidesi satışı nasıl olacak?16 Nisan 2020 Perşembe 15:18
  • Güvenlik uzmanlarından celp ertelemeye destek16 Nisan 2020 Perşembe 14:55
  • Sanayicilere iki yeni kolaylık16 Nisan 2020 Perşembe 14:45
  • Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı16 Nisan 2020 Perşembe 14:43
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak16 Nisan 2020 Perşembe 14:40
  • Hakkari'de şehit asker için tören16 Nisan 2020 Perşembe 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti