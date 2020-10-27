  • BIST 1.153
  • Altın 502,587
  • Dolar 8,1553
  • Euro 9,6454
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 15 °C
»

Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil toprağa verildi

GAZİANTEP'te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil (49), bugün memleketi Isparta'da toprağa verildi.
Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil toprağa verildi

Görev yaptığı Gaziantep'te kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Nadirgil'in cenazesi, dün Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde düzenlenen töreninin ardından Isparta'ya getirildi. Nadirgil için bugün saat 14.00'te Hanife Sultan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile emniyet teşkilatı mensupları, Nadirgil'in eşi Dilek Nadirgil ve 2 çocuğu ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Nadir Nadirgil'in cenazesi toprağa verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika’nın eski kralı Albert babası olduğunu kabul ettiği kızıyla barıştı27 Ekim 2020 Salı 21:00
  • Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı27 Ekim 2020 Salı 21:00
  • Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Azerbaycan'dan ilk açıklama27 Ekim 2020 Salı 20:44
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi27 Ekim 2020 Salı 20:03
  • Esenyurt'ta koronavirüs denetiminde 15 minibüs şoförüne ceza27 Ekim 2020 Salı 19:43
  • Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi27 Ekim 2020 Salı 19:42
  • Bakan Akar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü27 Ekim 2020 Salı 19:40
  • TBMM'de, Fransa'ya tepki tezkeresi kabul edildi27 Ekim 2020 Salı 18:39
  • TBMM Bütçe Komisyonu'nda 'çöp' tartışması27 Ekim 2020 Salı 17:01
  • Doç. Dr. Dervişoğlu'ndan Ay'da bulunan suyla ilgili açıklama27 Ekim 2020 Salı 17:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti