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Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkarak Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine devrilen traktörün 17 yaşındaki sürücüsü Cemal Armağan Kardaş, ağır yaralandı.
Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Armağan Kardaş yönetimindeki 01 AFJ 715 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine uçtu. Kazada, devrilen traktörün sürücüsü Kardaş, ağır yaralandı. Polis memurlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Kardaş'ı ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kardaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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